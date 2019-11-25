Бывший "народный мэр" Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

Как отметили в ДНР, Эдуард Матюха запомнился местным жителям не развитием города, а воровством гуманитарной помощи.

Бывший "народный мэр" Горловки в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха сообщил, что работал на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, когда возглавлял город. В этом Матюха признался в эфире украинского телеканала ТСН.

Как уточнил экс-мэр, он не только передавал украинской стороне различную информацию о ДНР, но и занимался провокациями. Например, разжигал конфликты между ополченцами Донбасса. Также Матюха уточнил, что ему удалось покинуть территорию ДНР благодаря украинским разведчикам. Представитель ГУР Вадим Скибицкий подтвердил слова бывшего "народного мэра".

Однако в самой народной республике Донбасса к заявлениям Эдуарда Матюхи отнеслись без особого интереса. Как написал на своей странице в Facebook депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, Матюха проработал "народным мэром" всего три дня и запомнился местным жителям прежде всего тем, что похищал и перепродавал гуманитарную помощь, "пока ему не дали по лапам".

— Какая страна — такие и разведчики, — подытожил Бердичевский.

Как сообщал Лайф, ранее сотрудники ФСБ задержали в городе Аксае российского военного, которого подозревают в государственной измене — работе на украинскую военную разведку.