На Москву надвигается "атмосферная впадина"

На смену высокому атмосферному давлению, которое господствовало над Центральной Россией на прошлой неделе, уже к середине текущей ожидается резкое понижение, так называемая атмосферная впадина. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

— В середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями — это 748 мм ртутного столба, — приводит её слова "Российская газета".

Однако затем, по словам синоптика, уже к 29 ноября оно опустится до 732 мм, что ниже нормы на 15 мм рт. ст.

Ранее Лайф сообщал, что понедельник встретит москвичей сухо и холодно, а во второй половине недели российскую столицу и вовсе накроют ледяные дожди.