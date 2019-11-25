Иркутская компания незаконно вывезла в Китай лес на 31,3 млн

Выручка от сделки между российской и маньчжурской фирмами должна была составить 87,7 млн рублей.

В отношении иркутской компании возбуждено два уголовных дела по факту контрабанды древесины в Китай и невозврата в Россию из-за рубежа валютной выручки на сумму более 87,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной таможни.

В период с декабря 2017 по апрель 2018 года фирма подала на таможенный пост 35 экспортных деклараций о вывозе в Китай около 3,7 тысячи куб. метров пиломатериалов. Заявленная стоимость составляла 31,3 млн рублей, а предполагаемая выручка от сделки между иркутской и маньчжурской фирмами — 87,7 млн рублей. Впоследствии выяснилось, что договоры купли-продажи фиктивные.

— Было установлено, что на счета российских банков в срок, предусмотренный заключённым контрактом между иркутской и маньчжурской фирмами, не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей, — уточнила иркутская таможня.

Против российской компании возбуждены дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ по факту контрабанды стратегически важного товара в крупном размере и по пункту "А" части 2 статьи 193 УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере.

Ранее полиция задержала двух подозреваемых в контрабанде древесины на 600 млн рублей.