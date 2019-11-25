В МЧС не подтвердили обнаружение всех пропавших на шахте в Коми горняков

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Найден только один пострадавший, его в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.

Спасатели нашли живым пока только одного из пропавших в шахте "Яреганефть" в Коми горняка, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

— Одного из пострадавших достали на поверхность живым. О ещё двоих информации нет, сказали в МЧС.

У пострадавшего предварительно диагностировано отравление угарным газом, ожогов нет.

Напомним, в шахте "Яреганефть" в Коми произошло задымление во время буровых работ. В это время под землёй находилось 45 человек, 42 из них спаслись. Позже в компании заявили, что троих пропавших горняков нашли живыми и поднимают на поверхность.

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