Коллеги — о Людмиле Вербицкой: От нас ушёл сильнейший человек

Знаменитого лингвиста-русиста не стало 24 ноября — в последнее время она боролась с онкологическим заболеванием.

Президент СПбГУ, бывший ректор вуза Людмила Вербицкая была сильнейшим человеком, который никогда не жаловался на свои проблемы. Такой её запомнили коллеги по вузу.

— От нас ушёл сильнейший человек, огромная часть истории нашего университета связана именно с Людмилой Алексеевной. Я горжусь тем, что мне посчастливилось работать с ней, считаю это богатейшим опытом. Хочу отметить, что, учитывая такую драматичную биографию Людмилы Алексеевны, она никогда не жаловалась, — сказала Лайфу заведующая кафедрой истории журналистики СПбГУ Людмила Громова.

Знаменитого лингвиста-русиста Людмилы Вербицкой не стало 24 ноября — в последнее время президент СПбГУ боролась с онкологическим заболеванием, и страшный недуг взял верх. Ей было 83 года.

Людмила Вербицкая была первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в вузе открылось два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года знаменитый лингвист-русист была президентом университета, с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году стала почётным профессором вуза.