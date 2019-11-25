Момент столкновения двух автобусов в Красноярске попал на видео

В результате мощного удара шестерым пассажирам потребовалась медицинская помощь.

В Сети появилось видео с моментом столкновения двух пассажирских автобусов на улице Крупской в Красноярске. На кадрах камеры видеорегистратора, установленного в ПАЗе, видно, как автобусы едут навстречу друг другу. Из двора выезжает "Лада", и, чтобы не допустить с ней столкновения, водитель ПАЗа уходит на встречную полосу. При этом уйти от столкновения с другим автобусом он всё же не успевает.

Отметим, в это же утро в другой части Красноярска также произошло столкновение двух автобусов маршрутов № 91 и № 80. К счастью, там обошлось без пострадавших. Городской транспорт получил незначительные повреждения.

Ранее Лайф сообщал, что из-за непогоды в Приамурье с трассы в кювет съехал автобус. Никто не пострадал, но, чтобы достать пассажирский транспорт, пришлось просить помощь военных. Автобус вытянул танк Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.