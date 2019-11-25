МТС подписала соглашение о продаже доли бизнеса на Украине

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Фото © ТАСС / Демьяненко Роман

Украинское подразделение компании оценивается более чем в полмиллиарда долларов США.

Компания МТС подписала соглашение с OOO Telco Solutions and Investments о продаже 100% доли телекоммуникационного бизнеса на Украине, сообщается на сайте МТС.

— Сделка комплементарна обновлённой стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов, рассказал президент МТС Алексей Корня.

Сумма сделки составляет 734 миллиона долларов, она включает отложенный платёж на сумму 84 миллиона долларов. Как сообщает МТС, сделка состоится в ближайшее время.

Ранее Сбербанк заявлял, что также готов к продаже своей "дочки" на Украине.

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