МТС подписала соглашение о продаже доли бизнеса на Украине

Компания МТС подписала соглашение с OOO Telco Solutions and Investments о продаже 100% доли телекоммуникационного бизнеса на Украине, сообщается на сайте МТС.
— Сделка комплементарна обновлённой стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов, — рассказал президент МТС Алексей Корня.
Сумма сделки составляет 734 миллиона долларов, она включает отложенный платёж на сумму 84 миллиона долларов. Как сообщает МТС, сделка состоится в ближайшее время.
Ранее Сбербанк заявлял, что также готов к продаже своей "дочки" на Украине.
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