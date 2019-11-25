Десятки дворников устроили побоище с лопатами и ломами в Москве

Участники "бойцовского клуба" были так взбешены, что некоторые ломали инструменты о головы соперников.

Дворники устроили ожесточённое побоище с лопатами и ломами в столичном районе Хамовники. Массовая драка произошла вечером 24 ноября на улице Ефремова между домами № 11 и 13.

На камеры видеонаблюдения попали десятки дворников в рабочей форме во время схватки. Они толпой бросались друг на друга и пускали в ход кое-что поопаснее кулаков — бились с помощью лопат и ломов. Иногда инструменты ломались буквально о головы соперников.

Как стало известно ТАСС, участниками побоища были сотрудники ГБУ "Жилищник". Они являются выходцами из Киргизии и Узбекистана. По факту драки десять из них были задержаны, против них составили протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее Лайф публиковал видео массовой драки между экстремалами и охранниками на крыше башни "Москвы-Сити".