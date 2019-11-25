"Автодор" рассказал о планах продлить трассу Москва — Казань до Владивостока

В 2020 году начнётся строительство двух головных участков дороги — от столицы до Владимира и южного обхода Казани.

К 2027 году Москву и Казань должна связать новая скоростная автотрасса, которая получит индекс М-12. И хотя её строительство начнётся только в следующем году, создатели заявляют о крайней необходимости появления такой транспортной артерии, а потому даже планируют продлить трассу вплоть до Владивостока. Об этом ТАСС рассказал глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

— Мы бы хотели, чтобы она дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдём дальше, — сказал глава госкомпании.

Как пояснил Вячеслав Петушенко, "Автодор" был образован для создания сети магистральных скоростных дорог "Север — Юг" и "Запад — Восток". Однако в первом коридоре развитие уже достигло определённого предела — ведётся реконструкция и строительство автотрасс от Финляндии через Санкт-Петербург, Москву, ЦКАД и далее в Крым через Кубань. Работу на этом направлении планируется завершить к 2022 году.

В то же время глава "Автодора" подчеркнул, что возможность продления скоростного автокоридора до Владивостока напрямую зависит от социально-экономического развития страны.

— Сейчас мы работаем над стратегией создания опорной сети скоростных автодорог до 2035 года. Дорожная часть, понимание того, какие города необходимо связать, есть, дорабатываем вопросы экономического характера, — добавил Петушенко.

Как сообщал Лайф, в этом году завершается строительство другого масштабного проекта — моста в Крым. В декабре по нему отправится первый пассажирский поезд.