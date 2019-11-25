Вручён орден родителям мальчика, который спасал детей в лагере "Холдоми"

Участники торжественного мероприятия минутой молчания почтили память юного героя.

Родителям десятилетнего школьника, погибшего при спасении детей в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, вручили орден Мужества. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

— Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других, — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июля в туристическом комплексе "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар в палаточном лагере. В момент возгорания там находилось 189 детей, в результате погибли четверо, в том числе и десятилетний Алексей Мартыненко из Комсомольска-на-Амуре. Мальчик помогал товарищам выбираться из горящих палаток и получил тяжёлые ожоги, от которых скончался в больнице.

Оценившие подвиг погибшего мальчика местные жители создали петицию с просьбой посмертно наградить его званием "Герой России". Данную инициативу ранее поддержала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил медаль "Доблесть и отвага" родителям мальчика.