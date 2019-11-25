Кабмин одобрил повышение утильсбора на автомобили с 2020 года

Больше всего платежи вырастут в сегменте машин с объёмом двигателя свыше трёх с половиной литров — на 145%.

В 2020 году в России будет повышен утилизационный сбор на автомобили, а следовательно, возрастут розничные цены на новые машины. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее постановление Правительства РФ, которое премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 15 ноября.

Размер утильсбора будет зависеть от сегмента. Больше всего тарифы вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом в отношении машин с объёмом двигателя свыше трёх с половиной литров эта цифра ещё выше — 145%. Наименьшее повышение тарифа произойдёт в сегменте автомобилей с двигателем объёмом до одного литра — на 46,1%.

Собеседники издания на автомобильном рынке пояснили, что цены с 1 января поднялись бы и без утильсбора из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов, однако этот фактор окажет дополнительное влияние.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака "Коммерсанту" пояснили, что повышение утильсбора является реакцией на снижение таможенных ставок.

Утилизационный сбор был введён в России в 2012 году одновременно со вступлением страны в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. В 2018 году сбор был проиндексирован в среднем на 15%.