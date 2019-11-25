В Амурской области в ДТП на ледяной трассе погибло пять человек

На дороге столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Сегодня в Белогорском районе Амурской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщило Управление МВД РФ по региону.

В полиции рассказали, что в результате столкновения автомобилей Toyota Carina и Toyota Land Cruiser Prado пять человек погибли, ещё два пострадали. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, на выходных в Приамурье прошёл аномальный ледяной дождь, который превратил дороги в каток и стал причиной множества дорожных аварий.