Уволена женщина-дворник, отправившая ученика убирать снег с крыши вместо себя

В школе заявили, что мальчик сам предложил помощь уборщице, которая чистила козырёк здания.

Из школы в Уссурийске уволена женщина-дворник, которая отправила полуголого ученика чистить крышу от снега вместо себя. О результатах проверки Лайфу сообщила Администрация Уссурийского городского округа.

— В результате проверки выяснилось, что козырёк над входом в школу очищала женщина-дворник. Один из учеников предложил во время перемены ей свою помощь. Она согласилась. Ребёнок пробыл на крыше не более пяти минут, пока шла перемена, — заверил собеседник Лайфа.

Тем не менее сотрудница была уволена, завхозу объявлен выговор в связи со слабым контролем за техническим персоналом, а директору школы вынесено замечание. В администрации также отметили, что у родителей ученика претензий нет.

Ранее стало известно, что видеозаписью с чистящим крышу мальчиком заинтересовались в ОМВД РФ по Уссурийску.