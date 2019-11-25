В якутском городе отменили занятия в школах из-за 50-градусных морозов

А ещё в трёх районах республики температура воздуха опустилась ниже 45 градусов.

В школе города Верхоянска Якутии сегодня отменили занятия для учеников с 1-го по 7-й класс из-за мороза ниже 50 градусов.

— Сегодня в Верхоянске минус 51 градус, ветрено. Актированный день объявлен для учащихся с 1-го по 7-й класс, — передаёт РИА "Новости" слова директора учебного заведения Галины Дабановой.

Дабанова отметила, что в этом году в регионе резко похолодало. Отменять занятия для всех школьников традиционно будут при минус 55 градусов.

Также уточняется, что в посёлке Батагай Верхоянского района температура воздуха достигла минус 51 градуса, а в населённых пунктах Момского, Оймяконского и Томпонского районов опустилась ниже 45 градусов.

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