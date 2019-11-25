Итальянец заплатил 25 тысяч рублей за такси из Шереметьево

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Фото © Pixabay

Водитель через банковский терминал списал с карты сумму, в 10 раз превышающую стоимость поездки.

Накануне в столичную полицию обратился гражданин Италии с просьбой найти таксиста, который после поездки списал с его карты 25,6 тысячи рублей, сообщает агентство "Москва".

Мужчина забронировал номер в отеле Arbat House в центре Москвы. До гостиницы из аэропорта он решил добраться на такси. Стоимость поездки составила 2,5 тысячи рублей, однако водитель через банковский терминал списал с карты 25,6 тысячи рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве таксист после поездки на 14 километров назначил иностранцу сумму в 13 тысяч рублей. После отказа платить водитель похитил мужчину и не выпускал из автомобиля, пока тот не расплатился.

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