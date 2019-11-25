"Когда убьют – приходите". Звезды просят о помощи флешмобом #нетпреследованию

Композитор Андрей Резников поделился с подписчиками своей историей преследования от поклонницы. Оказывается, уже четвёртый год его преследует женщина, из-за которой жизнь музыканта и его близких превратилась в ад. Он призвал коллег поддержать его и рассказать свои истории.

— Мои соцсети, почта, мессенджеры, телефон, почта завалены бесконечными сообщениями: признания, просьбы, угрозы — всё вперемешку, — написал автор песен Филиппа Киркорова, Юлианны Карауловой и других российских звёзд Андрей Резников.

Женщина, которая преследует композитора, ранее отбывала срок в тюрьме, она живёт в другом городе, но приезжает к дому Резникова, караулит его там и возле офиса. Угрозы получают и близкие, и друзья музыканта.

— Я несколько раз обращался в правоохранительные органы, но, пока преступление не совершено, помочь они не могут. Сразу скажу: я против самоуправства, — добавляет Резников.

Преследовательница композитора пишет ему по-настоящему пугающие вещи. Грозится зарезать его, "как собаку, у подъезда", если он на ней не женится завтра, обещает натравить на него головорезов.

В подобных историях полицейские обычно отвечают, "когда убьют — тогда приходите". Но здесь нет нежелания помочь. Таково российское законодательство, и в правовом поле МВД не может никого защитить, пока нет факта преступления. Поэтому Андрей Резников обратился к депутату Сергею Боярскому за поддержкой в законодательном поле.

Депутат партии "Единая Россия" сказал Лайфу, что эта ситуация не про звёзд, а про десятки тысяч простых граждан, которые ежедневно сталкиваются с моральным насилием преследователей и абсолютно беззащитны перед законом. И всё чаще мы узнаём, что от слов в социальных сетях, писем и устных угроз злодеи переходят к делу.

— Андрей обратился ко мне давно, рассказал эту неприятную историю. Я сначала думал помочь ему адресно: написать депутатский запрос, попросить юристов о помощи. Но потом обратил внимание, что и у моих коллег, и у меня есть похожие ситуации, есть обращения граждан. А эффективного инструмента помощи пока что нет. Законодательство в этой части очень уязвимо. И люди практически безоружны перед лицом преследователя. Только вместе мы можем придумать, как реагировать на современные реалии цифрового мира, — сказал Сергей Боярский.

В ближайшее время депутат планирует обратиться к руководству партии "Единая Россия" с тем, чтобы организовать круглый стол с участием экспертов, юристов, правоохранителей и жертв преследователей. Депутат и композитор призывают не молчать, а делиться переживаниями под хештегом #нетпреследованию, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В комментариях под постом Резникова люди уже начали делиться своими историями. Многие признаются, что тоже подвергались преследованиям, слышали угрозы в свой адрес и боялись выйти из дома.

Модель и актриса Наталья Рудова также выложила пост, в котором рассказала, что за последние полгода у неё появилось три преследователя.

— Два вполне реальных, которые приходят ко мне домой, приходили к моим друзьям и пугали их, и один — на просторах Интернета. И это не просто хейтер, нет, это человек, который пытался нанести конкретный урон, как финансовый, так и моральный. На мой взгляд, пришло время открыто об этом заговорить. Всем! — написала Рудова.

Композитора Резникова поддержала актриса Анна Снаткина, которая призналась, что несколько лет назад столкнулась с неоднократными преследованиями.

— Сначала на это не обращаешь внимания, потом становится неприятно, а дальше — страшно! Но страшно не только за себя, но и за семью, за родителей, за детей, которые уязвимы больше всех! — добавила Снаткина.

Писатель и блогер Александр Цыпкин сказал, что с оскорблениями и угрозами сталкивалась его жена — Оксана Лаврентьева. И если в России за это никому ничего не будет, то в других странах за такое "можно и в тюрьму поехать".

Народный артист РФ Сергей Безруков также присоединился к акции. В своём посте в Инстаграме он отметил, что и ему, и его коллегам приходилось сталкиваться с преследованиями: "Тема действительно серьёзная".