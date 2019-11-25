"Когда убьют – приходите". Звезды просят о помощи флешмобом #нетпреследованию

— Мои соцсети, почта, мессенджеры, телефон, почта завалены бесконечными сообщениями: признания, просьбы, угрозы — всё вперемешку, — написал автор песен Филиппа Киркорова, Юлианны Карауловой и других российских звёзд Андрей Резников.
Женщина, которая преследует композитора, ранее отбывала срок в тюрьме, она живёт в другом городе, но приезжает к дому Резникова, караулит его там и возле офиса. Угрозы получают и близкие, и друзья музыканта.
— Я несколько раз обращался в правоохранительные органы, но, пока преступление не совершено, помочь они не могут. Сразу скажу: я против самоуправства, — добавляет Резников.
Преследовательница композитора пишет ему по-настоящему пугающие вещи. Грозится зарезать его, "как собаку, у подъезда", если он на ней не женится завтра, обещает натравить на него головорезов.
В подобных историях полицейские обычно отвечают, "когда убьют — тогда приходите". Но здесь нет нежелания помочь. Таково российское законодательство, и в правовом поле МВД не может никого защитить, пока нет факта преступления. Поэтому Андрей Резников обратился к депутату Сергею Боярскому за поддержкой в законодательном поле.
Депутат партии "Единая Россия" сказал Лайфу, что эта ситуация не про звёзд, а про десятки тысяч простых граждан, которые ежедневно сталкиваются с моральным насилием преследователей и абсолютно беззащитны перед законом. И всё чаще мы узнаём, что от слов в социальных сетях, писем и устных угроз злодеи переходят к делу.
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Сегодня мой друг, друг детства @andreireznikov сообщил об очень неприятной и даже страшной истории из своей жизни - 4-й год Андрея преследует незнакомый человек. Об этом вы можете прочитать у него на странице. Андрею приходится держать свой профиль закрытым из соображений безопасности, но вы можете «постучаться» к нему - он добавляет всех пользователей с живыми страницами. Несмотря на мои депутатские возможности, помочь сложно. Я уже сталкивался с подобным, когда ко мне обращались незнакомые мне люди, находящиеся в похожей ситуации. На мой взгляд пришло время открыто об этом заговорить. Всесторонне изучить тематику преследований и угроз, в том числе в Интернете, которые все чаще звучат в публичном пространстве. Если вы и ваши знакомые подвергались подобного рода назойливым преследованиям и домогательствам в сети или в оффлайне и не смогли получить помощь и поддержку, расскажите об этом, пожалуйста, в комментариях, либо напишите на почту. Для начала больших изменений нужно сделать первый шаг. Чтобы вынести вопрос на обсуждение на площадке Госдумы, я хочу подкрепить такую необходимость конкретными историями из жизни. #НетПреследованию
— Андрей обратился ко мне давно, рассказал эту неприятную историю. Я сначала думал помочь ему адресно: написать депутатский запрос, попросить юристов о помощи. Но потом обратил внимание, что и у моих коллег, и у меня есть похожие ситуации, есть обращения граждан. А эффективного инструмента помощи пока что нет. Законодательство в этой части очень уязвимо. И люди практически безоружны перед лицом преследователя. Только вместе мы можем придумать, как реагировать на современные реалии цифрового мира, — сказал Сергей Боярский.
В ближайшее время депутат планирует обратиться к руководству партии "Единая Россия" с тем, чтобы организовать круглый стол с участием экспертов, юристов, правоохранителей и жертв преследователей. Депутат и композитор призывают не молчать, а делиться переживаниями под хештегом #нетпреследованию, чтобы привлечь внимание к проблеме.
В комментариях под постом Резникова люди уже начали делиться своими историями. Многие признаются, что тоже подвергались преследованиям, слышали угрозы в свой адрес и боялись выйти из дома.
Модель и актриса Наталья Рудова также выложила пост, в котором рассказала, что за последние полгода у неё появилось три преследователя.
— Два вполне реальных, которые приходят ко мне домой, приходили к моим друзьям и пугали их, и один — на просторах Интернета. И это не просто хейтер, нет, это человек, который пытался нанести конкретный урон, как финансовый, так и моральный. На мой взгляд, пришло время открыто об этом заговорить. Всем! — написала Рудова.
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Добрый день мои хорошие.ВАЖНО! За последние пол года у меня появилось 3 преследователя, 2 вполне реальных, которые приходят ко мне домой,приходили к моим друзьям и пугали их, и один на просторах интернета, и это не просто хейтер,нет,это человек который пытался нанести конкретный урон , как финансовый так и моральный . На мой взгляд пришло время открыто об этом заговорить. Всем! Сколько душещипательных историй от моих подписчиков и друзей о преследованиях с угрозами и без ... Но к сожалению в нашей стране нет закона о преследовании. А значит- Мы не защищены! После того как я поговорила со своим другом @andreireznikov ,которого преследуют уже 4 года,мы поняли что нужно действовать и он познакомил меня со своим другом , депутатом ГосДумы @sergeyboyarskiy , который предложил заняться этим вопросом и вынести обсуждение закона на вышестоящем уровне,потому-что это проблема глобального масштаба в нашей стране!ПОРА Всесторонне изучить тематику преследований и угроз, в том числе в Интернете, которые все чаще звучат в публичном пространстве. РЕБЯТА - ЭТО ВАЖНО!!! Если вы и ваши знакомые подвергались подобного рода назойливым преследованиям и домогательствам в сети или в оффлайне и не смогли получить помощь и поддержку, расскажите об этом, пожалуйста, в комментариях, либо напишите @sergeyboyarskiy ! Для начала больших изменений нужно сделать первый шаг. Чтобы вынести вопрос на обсуждение на площадке Госдумы, мы хотим подкрепить такую необходимость конкретными историями из жизни. Делайте посты! Сегодня мы начинаем большое дело для России, для каждого из нас🙌 Мои дорогие друзья, звездные друзья, подписчики - Выкладывайте сторрис с нашим хештегом! Остановим преследования🙏Каждый голос и история важны! НАШ ХЭШТЕГ - #НетПреследованию
Композитора Резникова поддержала актриса Анна Снаткина, которая призналась, что несколько лет назад столкнулась с неоднократными преследованиями.
— Сначала на это не обращаешь внимания, потом становится неприятно, а дальше — страшно! Но страшно не только за себя, но и за семью, за родителей, за детей, которые уязвимы больше всех! — добавила Снаткина.
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Сегодня мой друг и коллега-депутат Государственной Думы Сергей Боярский @sergeyboyarskiy опубликовал пост с очень важной темой-темой Преследования и угроз, в том числе в соцсетях и Интернете! Но с этим могут столкнуться не только публичные люди, но и каждый гражданин, живущий в нашей стране! На данный момент ещё нет такого закона в России, который может защитить нас от преследования на законодательном уровне, только, если, простите, тебе уже не ударили по башке, но, зачастую, бывает поздно! Я сама несколько лет назад столкнулась с неоднократными преследованиями и, скажу Вам, честно: сначала на это не обращаешь внимания, потом становится неприятно, а дальше - страшно! Но страшно не только за себя, но и за семью, за родителей, за детей, которые уязвимы больше всех! Я полностью поддерживаю инициативу Сергея, но, чтобы вынести вопрос на обсуждение на площадке в Госдуме, нужно подкрепить эту необходимость конкретными историями из жизни. Если Вы стали жертвой преследования, угроз, будь то в соцсетях, в Интернете или лично, присылайте, пожалуйста, свои истории на почту: boyarskiy@duma.gov.ru Скажи #НетПреследованию
Писатель и блогер Александр Цыпкин сказал, что с оскорблениями и угрозами сталкивалась его жена — Оксана Лаврентьева. И если в России за это никому ничего не будет, то в других странах за такое "можно и в тюрьму поехать".
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Важный пост. Моего друга @andreireznikov уже несколько лет преследует сумасшедшая и вот другой мой друг @sergeyboyarskiy депутат Госдумы хочет начать законодательную движуху, чтобы у людей появились законные права защищать себя от преследования в сети. Сегодня за сообщения типа того, что представлены на второй фотке автору ничего не будет. В других странах за аналогичное можно и в тюрьму поехать. У @olololnew тоже была такая пассажирка. Если у вас были похожие ситуации пишите. Важно понять, что случаи не единичные. Насилие в комментах и сообщениях рано или поздно закончится реальным и нужны законы.
Народный артист РФ Сергей Безруков также присоединился к акции. В своём посте в Инстаграме он отметил, что и ему, и его коллегам приходилось сталкиваться с преследованиями: "Тема действительно серьёзная".
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#НетПреследованию Присоединяюсь! И мне, и моим друзьям, коллегам приходилось с этим сталкиваться... Тема действительно серьёзная! Поддерживаю!!! #Repost @sergeyboyarskiy @download.ins --- Сегодня мой друг, друг детства @andreireznikov сообщил об очень неприятной и даже страшной истории из своей жизни - 4-й год Андрея преследует незнакомый человек. Об этом вы можете прочитать у него на странице. Андрею приходится держать свой профиль закрытым из соображений безопасности, но вы можете «постучаться» к нему - он добавляет всех пользователей с живыми страницами. Несмотря на мои депутатские возможности, помочь сложно. Я уже сталкивался с подобным, когда ко мне обращались незнакомые мне люди, находящиеся в похожей ситуации. На мой взгляд пришло время открыто об этом заговорить. Всесторонне изучить тематику преследований и угроз, в том числе в Интернете, которые все чаще звучат в публичном пространстве. Если вы и ваши знакомые подвергались подобного рода назойливым преследованиям и домогательствам в сети или в оффлайне и не смогли получить помощь и поддержку, расскажите об этом, пожалуйста, в комментариях, либо напишите на почту. Для начала больших изменений нужно сделать первый шаг. Чтобы вынести вопрос на обсуждение на площадке Госдумы, я хочу подкрепить такую необходимость конкретными историями из жизни. #НетПреследованию
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