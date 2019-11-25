Исследование: 57% россиян не верят в скидки, которые предлагает чёрная пятница

Аналитический центр "Битрикс24" провёл исследование на предмет отношения россиян к чёрной пятнице. Выяснилось много любопытных фактов.

Как мы отметили выше, больше половины жителей России считают предложенные чёрной пятницей скидки фейковыми. При этом 70% респондентов признались, что всё равно продолжат закупаться в день самых больших распродаж в году. Исследователи назвали это экономическим парадоксом.

Ровно половина — 50% опрошенных — утверждает, что приобретёт в обсуждаемый день именно электронику — гаджеты и бытовую технику. Этот тренд прослеживается уже несколько лет подряд.

Ещё 52% собираются закупиться в Black Friday новогодними подарками для всей семьи. В "Битрикс24" говорят, что это ещё один ключевой тренд в поведении российских пользователей.

67% респондентов участвовали в чёрной пятнице в предыдущие годы. 36% покупателей готовы ждать посылку только до 14 дней. 38% не планируют тратить на большой распродаже больше 5000 руб. 65% используют для онлайн-шопинга маркетплейсы и агрегаторы скидок.

Исследование проведено аналитическим центром сервиса "Битрикс24" с 20 по 21 ноября 2019 г. среди 1010 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса.