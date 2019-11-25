Отец Шамсутдинова опроверг Лайфу сообщения об извинениях перед семьёй раненого

Сестра пострадавшего солдата также заявила, что с их семьёй никто не связывался.

Отец Рамиля Шамсутдинова, устроившего бойню в воинской части в Забайкалье, опроверг сообщения о звонке сына родным раненого сослуживца Евгения Графова. Шамсутдинов-старший пояснил, что у Рамиля просто нет такой возможности.

— Как он может звонить?! Он же сидит, со мной не дают поговорить. У него нет ни телефона, ничего. Я вот последний раз в Чите его видел и больше не слышал, — рассказал Салим.

Опровергла Лайфу информацию о звонке Рамиля и сестра раненого солдата Елена. По словам девушки, с ними никто не связывался. Она также назвала неправдой появившуюся в СМИ информацию о смерти брата. Собеседница Лайфа уточнила, что Евгений до сих пор в коме, его состояние стабильно тяжёлое.

Напомним, 25 октября военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае. Восемь военнослужащих погибли, ещё два, в том числе 19-летний Евгений Графов, были ранены. Графов получил пулю в голову, в больнице его ввели в состояние искусственной комы.