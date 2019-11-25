Диетолог назвала новые версии причин смерти Началовой и Гурченко

По мнению специалиста, ухудшению здоровья артисток предшествовали изнуряющие организм диеты.

Увлечение российских звёзд шоу-бизнеса диетами для поддержания хорошей формы зачастую приводит к обратному результату — ухудшению здоровья — и даже может стать причиной гибели. Особенно опасно, когда диеты были подобраны неправильно. Именно это могло случиться с популярными актрисами Натальей Гундаревой и Людмилой Гурченко, а также певицей Юлией Началовой, считает диетолог Марият Мухина.

— Близкие Натальи Гундаревой рассказывали, что она покупала таблетки для похудения. В итоге актриса довела себя до тромбоза и инсульта, что привело к смерти. Певица Юлия Началова также резко снижала вес на разных интернет-диетах и заработала себе подагру, сахарный диабет. Чем всё это закончилось, мы знаем, — приводит слова Мухиной портал Nation News.

Как пояснила диетолог, распад жиров в организме человека сопровождается выделением токсинов, которые представляют угрозу для функционирования нервных клеток в почках и печени.

— Похудение — это тяжёлый и ответственный процесс. Тут бравада не нужна. Это очень опасно. Всё это нужно контролировать, чтобы не было печальных последствий, — заявила Мария Мухина.

Кроме того, по словам специалиста, недоедание ведёт к недостатку важных питательных веществ. Например, Людмила Гурченко сломала шейку бедра и уже не смогла встать. Как считает диетолог, это следствие недостатка кальция.

— Она всю жизнь сидела на диете. У неё не хватало кальция в организме. Она слегла и уже не встала. Правильное питание могло продлить ей жизнь. Бесконтрольно худеть очень вредно, — подытожила Мухина.

Как сообщал Лайф, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У артистки было найдено сразу несколько серьёзных заболеваний: диабет второго типа, подагра и красная волчанка. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Недавно пиар-директор артистки анонсировала выход ранее не изданных песен Юлии Началовой.