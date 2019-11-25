Психолог назвала одну простую привычку, которая поможет победить стресс

Особенно полезно это делать офисным работникам, потому что так они могут повысить свою производительность.

Жителям крупных мегаполисов, которые чаще других испытывают стрессы, следует регулярно устраивать пятиминутки тишины. Об этом заявила психолог семейного центра "Западное Дегунино" столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александра Морозова.

— Мы приобретём возможность уделить время своей личности, снять эмоциональное напряжение в любой необходимый момент рабочего дня, сможем структурировать поток своих мыслей, спланировать будущие дела, отвлечься от внешнего мира, — передаёт АГН "Москва" её слова.

Специалист отмечает, что минуты тишины снижают уровень тревоги и повышают иммунитет. Это, в свою очередь, благоприятно влияет на работоспособность и развивает креативность.

Важно во время таких перерывов исключить все раздражающие факторы, особенно гаджеты, так как они плохо влияют на нервную систему. Также психолог советует во время таких пятиминуток сделать дыхательную гимнастику, подышать свежим воздухом или привести в порядок личное пространство. Это время можно посвятить личным размышлениям или планированию своих дел, добавила Морозова.

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