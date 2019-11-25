В Башкирии водолазы прекратили поиски сбежавшего с сыновьями отца

Морозы уже образовали корку льда на воде, и она сильно осложняет поисковые работы.

В Уфе водолазы прекратили поиски пропавшего мужчины и его сыновей, сообщает BashNews со ссылкой на местное управление гражданской защиты.

Поиски прекращены из-за образовавшейся на воде корки льда, которая осложнила поисковую работу. Вероятно, из-за приближения зимы подводные поиски уже не возобновятся.

Как сообщалось ранее, в конце октября Андрей взял на прогулку двух своих сыновей — Славу и Илью — и не вернулся. Позже его машину нашли в лесу. Следствие не исключает того, что отец мог утопить мальчиков.

Такой же версии придерживается жена Андрея. Она рассказала, что супруг имел психические отклонения. Недавно за информацию о пропавших МВД по Республике Башкирия объявило награду в размере 500 тысяч рублей.