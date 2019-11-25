Геймер заявил в полицию о краже у него скина ножа в Counter-Strike

Пользователь Amarok убедил юношу, что оплатил покупку, — показал скриншот о пополнении Qiwi-кошелька.

Доверчивый геймер из Москвы лишился дорогостоящего оружия из онлайн-шутера Counter-Strike. 18-летний потерпевший отдал скин ножа неизвестному в обмен на снимок экрана, где говорилось о переводе денег. Столичные правоохранители проверяют информацию о мошенничестве.

— Оба давно играют в шутер Counter-Strike: Global Offensive. Заявитель договорился с новым знакомым о продаже имеющегося у него скина для ножа "Коготь|Убийство" с внешним эффектом "Прямо с завода" для этой игры. Пробный транш в два рубля на Qiwi-кошелёк заявителя прошёл успешно, и тогда заявитель отправил электронный товар, — рассказал источник агентству "Москва".

Перед получением онлайн-оружия, стоимость которого может достигать $1,2 тысячи, пользователь Amarok убедил юношу, что оплатил покупку. Москвич ждал, что деньги на его счёт вот-вот поступят, а когда они так и не пришли, отправился в полицию.

Ранее эксперты подсчитали траты и заработки геймеров в России. Оказалось, что каждый четвёртый ежемесячно отдаёт на это до тысячи рублей, а вот доходы некоторых более впечатляющие.