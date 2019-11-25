Подлодку "Петропавловск-Камчатский" приняли в состав ВМФ России

Особенностью данного проекта субмарин является наличие комплекса ракетного вооружения "Калибр-ПЛ".

"Адмиралтейские верфи" торжественно передали ВМФ России новейшую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3, получившую название "Петропавловск-Камчатский". Подлодка успешно прошла ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского флота и в скором времени поступит на вооружение российского Тихоокеанского флота.

Подлодка стала первой в серии из шести кораблей, которые будут направлены для укрепления флота на Дальнем Востоке. Особенностью проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновлённым радиоэлектронным оборудованием.

— Первая лодка — это всегда торжественно, это всегда особенный праздник. Лодка прошла все испытания, подтвердила тактико-технические характеристики. И 21 ноября был подписан акт приёма-передачи. Все остальные подводные лодки этой серии строятся согласно заключённому контракту, и в 2022 году строительство серии будет завершено. Все шесть подводных лодок будут нести службу на Тихоокеанском флоте, — заявил на церемонии подъёма военно-морского флага на подводной лодке генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин отметил, что в ближайшее время доля современной техники в Вооружённых силах будет увеличиваться и должна быть доведена до 70%.