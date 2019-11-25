Избивший и порезавший бывшую девушку сибиряк арестован на два месяца

Злоумышленник во время ссоры вывез Татьяну в лес и напал со словами "От ненависти до любви один шаг".

Жителя Иркутской области Максима Климова, который жестоко избил и порезал ножом бывшую девушку, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

— Избрать в отношении Климова М.И. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток — по 22 января 2020 года, — огласил решение судья.

Как ранее сообщал Лайф, 31-летний житель Железногорска-Илимского во время ссоры вывез бывшую возлюбленную в лес, где жестоко избил и изрезал ножом. Окровавленную девушку он бросил и уехал. Мужчина был задержан только спустя две недели, когда в Сети распространилось видеообращение пострадавшей.