В Марий Эл пьяный депутат насмерть сбил подростка

Мальчик от полученных травм погиб на месте. Против нарушителя возбудили уголовное дело.

Пьяный депутат одного из сельских поселений Марий Эл насмерть сбил 16-летнего подростка. Мужчину арестовали, следователи возбудили против него уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Отмечается, что авария произошла вечером 19 ноября в селе Сотнур Волжского района республики. По данным следствия, 37-летний депутат на высокой скорости, не справившись с управлением, выехал на обочину и сбил подростка. Мальчик скончался на месте.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения". Расследование ещё идёт.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале прокуратура требует прекратить полномочия ударившего подростка депутата.