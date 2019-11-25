В Челябинске отдали под суд мать, избившую восьмимесячного сына

В следственных органах сообщили, что обвиняемая уже привлекалась к ответственности за избиение другого своего ребёнка.

В Челябинской области предъявлено обвинение местной жительнице в том, что она покалечила своего восьмимесячного сына. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в августе в палате челябинской больницы женщина нанесла несколько ударов восьмимесячному сыну. У ребёнка диагностировали разрыв внутренних органов.

— Местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), — рассказали в СКР.

В отношении женщины выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемая уже привлекалась к ответственности за избиение трёхлетней дочери.

В феврале Лайф рассказывал о другой горе-мамаше из Челябинской области, которая тоже издевалась над ребёнком в палате, причём в её случае это был двухмесячный младенец.