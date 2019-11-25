В цирке рассказали о состоянии гимнастки, сорвавшейся во время шоу в Белгороде

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Кадр видео © VK / Авто Белгород

Травмы гимнастки, сорвавшейся со страховки во время выступления в Белгороде, назвали незначительными. Девушка находится на амбулаторном лечении. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе цирка "Империал":

— К счастью, обошлось всё, палец ноги у неё повреждён. Нужен срок для реабилитации, а потом вернётся к трудовой деятельности. Всё в штатном режиме, это цирковое искусство, оно настоящее, оно живое, — рассказали в цирке.

Напомним, накануне в Белгороде во время представления гимнастка сорвалась и упала на пол с большой высоты. Лайф публиковал видео момента падения.

Автор:
Александра Вишнякова
АВ
Александра Вишнякова
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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