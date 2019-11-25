Песков: Смерть Вербицкой стала большой личной утратой для Путина

Людмила Вербицкая была первой женщиной-ректором СПбГУ, позже она стала президентом университета.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам знаменитого лингвиста-русиста, президента СПбГУ Людмилы Вербицкой.

— Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой добрые отношения, он с большим уважением относился к Вербицкой, часто с ней общался. Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента, — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Знаменитого лингвиста-русиста Людмилы Вербицкой не стало 24 ноября — в последнее время президент СПбГУ боролась с онкологическим заболеванием, и страшный недуг взял верх. Ей было 83 года.

Людмила Вербицкая была первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в вузе открылось два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года знаменитый лингвист-русист была президентом университета, с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году стала почётным профессором вуза.