Российских туристов предупредили о красном уровне погодной опасности в Греции

Ливни и сильные ветры могут вызвать оползни. Местные власти могут перекрывать дороги.

Дипломаты предупредили российских туристов в Греции, что в этой стране сегодня и завтра будут сложные погодные условия: дожди и сильный ветер, угроза оползней. Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в "Твиттере".

— В западных регионах действует красный уровень метеоопасности; повреждения инфраструктуры; возможно ограничение дорожного движения, — предупредили дипломаты.

Также непростая обстановка в Италии. Там продолжаются ливни и вызванное ими наводнение. Там перекрыто около полусотни дорог, как и в Греции сохраняется опасность схода оползней.

Ранее Лайф рассказывал, что Венеция в этом году пережила наводнение, какого не было десятки лет.