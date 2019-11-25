Иркутского губернатора Левченко уличили в нарушении закона о коррупции

На протяжении двух лет глава региона не указывал в декларациях земельные участки и трёхэтажный особняк.

Управление президента по вопросам противодействия коррупции выявило нарушения антикоррупционного законодательства губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Проверка деклараций главы региона за 2016 и 2017 годы выявила, что Сергей Левченко и его супруга указывали недостоверные и неполные данные о своих доходах и собственности, отмечает местный портал ВСП.ru. В частности, у проверяющих возникли вопросы к стоимости недвижимости семьи чиновника.

Согласно данным Росрееста, в начале 2016 года Сергей Левченко приобрёл земельный участок площадью 1283 кв. м в посёлке Новая Разводная у Александра Верхотурова, который является соучредителем ряда предприятий семьи Левченко. На момент покупки на участке располагался лишь фундамент строящегося дома площадью более 200 кв. м. Но к концу 2017 года на земле губернатора уже были возведены хозяйственная постройка площадью 75 кв. м и трёхэтажный особняк общей площадью около 600 кв. м, стоимость которого значительно превышает задекларированные доходы губернатора.

Однако в декларациях последних лет данный участок так и не был отображён. Более того, в 2017 году Администрация президента уже высказывала чиновнику претензию по поводу отсутствия данных о доме в декларации за 2016 год. Тогда Сергей Левченко заявил, что просто "забыл" учесть его ввиду незначительности сделки. Якобы стоимость данной земли всего 50 тысяч рублей. Но цены на участки в 12 соток начинаются от трёх миллионов рублей, из-за чего местные жители иронично прозвали данный коттеджный посёлок под Иркутском Долиной нищих.

Но у Сергея Левченко находится во временной собственности ещё один участок в этом же элитном посёлке. В 2015 году губернатор арендовал на 47 лет землю площадью 1265 кв. м, которая теперь примыкает к первой собственности чиновника. Стоит отметить, что оба участка обнесены общим забором, на них создан единый ландшафтный дизайн. И арендованная земля также не указана в декларациях губернатора.

Также проверка выявила, что в распоряжении семьи Левченко имеются два счёта в банках Газпромбанк и "Солидарность", которые также не отображены в декларациях.

Ранее Лайф сообщал, что в Приангарье на афере с 180 миллионами рублей следователи задержали бизнесмена, связанного с семьёй Сергея Левченко.