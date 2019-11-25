В шахте в Коми горит нефть на глубине 200 метров

В результате произошедшего пострадали два человека — один из горняков и горноспасатель.

В шахте "Яреганефть" в Коми, из которой ночью из-за задымления эвакуировали горняков, горит нефть на глубине 200 метров. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ Ольга Лоншакова.

— Горит нефть на глубине 200 метров в нефтяной шахте № 1 "Яреганефти". Причина пожара не установлена, идут работы по ликвидации последствий пожара. Всё происходит под землёй, это экзогенный пожар. Прогнозов по его ликвидации нет, — заявила она ТАСС.

Лоншакова добавила, что пожар на шахте локализован, но не потушен, идут работы по его ликвидации.

Между тем в региональном Минздраве сообщили, что в результате ЧП пострадали два человека — один из шахтёров и сотрудник горноспасательной службы. Оба находятся в Ухтинской городской больнице № 1.

Напомним, в шахте "Яреганефть" в Коми произошло задымление во время буровых работ. В это время под землёй находилось 45 человек, 42 из них спаслись. Во время устранения ЧП был спасён 43-й горняк. Он госпитализирован, его состояние удовлетворительное.