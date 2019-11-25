Почти 30 детей и три учителя отравились газом в школе под Нижним Новгородом

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал выброс вещества с газораспределительной станции.

Почти 30 детей и три учителя отравились газом в одной из школ в Нижегородской области. По словам источника РИА "Новости", десять детей находятся в состоянии средней степени тяжести.

— В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступило 32 человека, в том числе 29 детей, — уточнил собеседник агентства.

Согласно предварительной версии, причиной массового отравления стал выброс вещества с газораспределительной станции, находящейся в полутора километрах от учебного заведения. После случившегося занятия в школе прекратили, детей отпустили по домам.

Ранее восемь детей и двое взрослых отравились угарным газом в ХМАО.