Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию на Украине. Это сделано в рамках подготовки в саммиту "нормандской четвёрки" в Париже.

— Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в "нормандском формате", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ отмечал, что пока отдельной встречи Путина с Зеленским в Париже не планируется.