"Союзмультфильм" спустя 50 лет анонсировал третью серию "Умки"

Создатели мультфильма рассказали, что новая серия станет финалом истории, её счастливым концом.

"Союзмультфильм" спустя 50 лет покажет новую серию "Умки". Об этом киностудия сообщила в своей официальной группе во "ВКонтакте".

В студии отметили, что шестиминутный мультфильм станет завершением истории, в котором медвежонок найдёт своего друга. Премьера состоится в декабре.

— Эта история началась в далёком 1969 году. Второй мультфильм "Умка ищет друга" вышел в 1970-м, но тогда мы увидели только, как герой улетает на поиски друга. Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу, — рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва.

Создатели мультфильма пообещали, что в конце зрители услышат добрую и мелодичную песню, в лучших традициях отечественной мультипликации. Они также добавили, что это будет замечательным подарком российским зрителям на Новый год.

Ранее Лайф рассказывал, что в 2020 году "Союзмультфильм" планирует снять ещё 26 серий "Ну, погоди!".