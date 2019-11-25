В Уфе врачи отказались помогать лежащему у больницы мужчине

Медики назвали его поведение эпатажем для привлечения внимания к собственной персоне.

Жителей Уфы возмутило равнодушие врачей городской больницы № 22, которые не отреагировали на лежащего прямо у входа на снегу мужчину. По словам пациента, мимо лежащего спокойно проехали две бригады скорой.

— Сын лежит в детской республиканской больнице. Он снял и прислал мне. Тоже беспокоится, а вдруг у мужчины с сердцем что, — рассказал порталу UFA1 отец мальчика, ставшего очевидцем случившегося.

В больнице, около которой произошёл инцидент, заявили, что мужчина в медицинской помощи не нуждался. Медики назвали поведение местного жителя эпатажем для привлечения внимания к собственной персоне. Они заверили, что связывались с родственниками мужчины и просили его забрать.

— Вечером, когда бригада привезла в больницу очередную пациентку, этот человек по-прежнему скитался по окрестностям, ложился на землю, тут же вставал, заговаривал с водителями скорой, — заявила порталу заведующая Южной подстанцией СМП Любовь Матвеева.

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