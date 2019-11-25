Песков призвал дождаться решений WADA по поводу РУСАДА

Он отметил, что спортивные власти взаимодействуют с международным спортивным сообществом.

Спортивные власти России предоставили все необходимые ответы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжат взаимодействие с ним. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможности лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

— Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и дальше находиться в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с WADA. Пока никаких решений нет, —отметил Песков.

Он подчеркнул, что нужно дождаться результатов анализа ответов, которые российская сторона предоставила организации.

Напомним, комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Антидопинговому кодексу.

Как сообщает пресс-служба WADA, решение было принято на основе отчётов организации и независимых судебно-медицинских экспертов, в которых говорилось о ряде несоответствий в полученных в январе этого года данных Московской антидопинговой лаборатории. Исполком агентства рассмотрит эту рекомендацию на заседании 9 декабря.