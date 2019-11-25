В Москве госпитализирован звезда сериалов Дмитрий Ульянов

По предварительной информации, медики диагностировали у него острое нарушение мозгового кровообращения.

Российский актёр Дмитрий Ульянов доставлен в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт. Как сообщает Mash, артист дважды за сегодняшнее утро обращался за помощью к врачам. Он жаловался на сильное головокружение, но в первый раз ехать в больницу отказался. После второго вызова бригады скорой 47-летнего артиста госпитализировали.

По предварительным данным, у Дмитрия Ульянова диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения. Врачи продолжают обследование состояния артиста.

Отметим, Дмитрий Ульянов известен благодаря многочисленным ролям в сериалах на российском телевидении: "Граница. Таежный роман", "Горюнов", "Зверобой", "Спящие" и других.