Дочь Заворотнюк показала ранее неизвестное фото матери

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своём Instagram-аккаунте ранее неизвестную фотографию матери. Как сообщает портал Дни.ру, так девушка поздравила Анастасию с Днём матери.
На снимке актриса запечатлена в коралловом платье и с браслетом на руке. На заднем фоне видно морское побережье, из чего следует, что фотография старая. Родственники Заворотнюк не скрывают, что самая известная "няня" страны сейчас борется с раком мозга.
Ранее Лайф сообщал, что Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре. Она самостоятельно передвигается и хорошо себя чувствует. Врачи разрешили актрисе видеться с годовалой дочкой.
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