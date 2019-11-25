Дочь Заворотнюк показала ранее неизвестное фото матери

Актриса запечатлена сидящей в коралловом платье за столиком на каком-то побережье.

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своём Instagram-аккаунте ранее неизвестную фотографию матери. Как сообщает портал Дни.ру, так девушка поздравила Анастасию с Днём матери.

На снимке актриса запечатлена в коралловом платье и с браслетом на руке. На заднем фоне видно морское побережье, из чего следует, что фотография старая. Родственники Заворотнюк не скрывают, что самая известная "няня" страны сейчас борется с раком мозга.

Ранее Лайф сообщал, что Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре. Она самостоятельно передвигается и хорошо себя чувствует. Врачи разрешили актрисе видеться с годовалой дочкой.