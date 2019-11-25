Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева

Доктор медицинских наук, академик РАН Лео Бокерия стал почётным президентом Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии имени Бакулева. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
— Не увольняется, переходит с позиции директора центра на позицию президента центра, — уточнила глава Минздрава.
Лео Бокерия — главный кардиохирург России, известный учёный и организатор медицинской науки. Он руководит центром имени Бакулева с 1994 года.
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