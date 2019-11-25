Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева

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Лео Бокерия. Фото © Kremlin

Главный кардиолог страны руководит медицинским учреждением более 20 лет — с 1994 года.

Доктор медицинских наук, академик РАН Лео Бокерия стал почётным президентом Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии имени Бакулева. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

— Не увольняется, переходит с позиции директора центра на позицию президента центра, уточнила глава Минздрава.

Лео Бокерия — главный кардиохирург России, известный учёный и организатор медицинской науки. Он руководит центром имени Бакулева с 1994 года.

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