Песков: Пока отдельной встречи Путина с Зеленским в Париже не планируется

Он также добавил, что пока нет никаких намёток по программе "нормандского саммита", всё находится в стадии подготовки.

Пока не планируется проводить 9 декабря в Париже отдельную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Пока ясно только, что будет "нормандский формат", так или иначе в рамках "нормандского формата" все четыре президента встретятся. А уже всё остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются, — сказал Песков.

Напомним, саммит "нормандской четвёрки" состоится 9 декабря в Париже. Свою готовность к переговорам в этот день уже выразили Меркель, Зеленский и Макрон. Эту информацию уже подтвердили все стороны.