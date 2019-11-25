"Ничего у меня нет". В Башкирии у пьющей матери забрали сына-попрошайку

Соседи утверждают, что у неё серьёзные проблемы с алкоголем, а у мальчика нарушена психика.

В башкирском городе Бирске засняли на видео, как восьмилетний мальчик просит у таксиста деньги, чтобы купить себе шапку. При этом ребёнок жалуется, что его мать и бабушка постоянно пьют, выгоняют его из дома и не дают денег.

Лайф связался с матерью мальчика Анастасией Тимофеевой. Женщина рассказала, что Кирилла — так зовут её сына — сразу забрали в приют после резонансного ролика. При этом Анастасия заявила, что в шапке мальчик не нуждается — у него три комплекта головных уборов.

— Умный, шустрый, хороший мальчик, смышлёный. Я не знаю, что с ним случилось, психика у него нарушена за последнее время. Один раз руку сломал. После Нового года операцию делали в Уфе, повредили нерв, не мог ходить. Наркозы, таблетки без конца, может, это повлияло, — рассказала Тимофеева.

Женщина категорически опровергла тот факт, что у неё проблемы с алкоголем. По её словам, она очень переживает за судьбу своего сына и мечтает поскорее забрать его домой. Ведь если за полгода она не предпримет какие-либо меры, его отправят в детский дом.

— Я с четверга есть не могу, валерьянку пью. Меня трясёт, вся на нервах, переписываюсь со всеми, созваниваюсь. Знакомая предложила съездить в Уфу, там помогут забрать ребёнка, — поделилась с Лайфом Анастасия.

В органах опеки региона отметили, что мальчик действительно соврал насчёт шапки. Проблем с вещами у него нет. А вот о пагубной привычке матери всё же сказал правду.

— Мама была устроена в супермаркет, по-моему, продавцом. Помогли в центре "Семья". Но у неё проблемы с алкоголем, очень серьёзные проблемы. Она периодически в запое. Выехали, проверили, действительно информация подтвердилась, пришлось ребёнка устраивать, — рассказала Марина Россихина, начальник отдела опеки и попечительства администрации муниципального района Бирский Башкирии.

Россихина также отметила, что ждала маму мальчика с утра, но она так и не пришла.

Живущий по соседству молодой человек рассказал, что был свидетелем изъятия ребёнка из семьи. По его словам, мать мальчика была в этот момент пьяна.

— Когда забирали, в квартире находились мужчина и мама голые, а ребёнок сидел и смотрел на всё это, — рассказал сосед.

Живущая рядом женщина отметила, что у Кирилла действительно проблемы с психикой. В свои годы, глядя на мать, мальчик уже курит и пьёт алкогольные напитки. Он не раз жаловался на свою семью и говорил, что хочет покончить с собой.

— "Я не хочу жить, я хочу себя поджечь". Ходил тут с ножом: "Я себя зарежу". Он пьёт, курит. Ворует деньги и покупает в магазине водку, пиво. Сама лично видела, как курил, и сказал мне: "Хочу бухнуть, курнуть и уснуть!" На бабушку матом, на маму. Ненавидит их, — рассказала женщина.

Местное управление СК РФ организовало доследственную проверку в связи с произошедшим. На мать мальчика могут завести уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Что касается отца Кирилла, то он не участвует в жизни мальчика. Мужчина уже восемь лет не платит алименты.

Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии водолазы прекратили поиски сбежавшего с сыновьями отца.