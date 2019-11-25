В Татарстане мать и дочь попали в больницу после битвы на ножах

18-летняя девушка во время посиделок с алкоголем ударила первой, и мать в долгу не осталась.

В одной из квартир в Набережных Челнах накануне ночью произошла кровавая драма. Мать и дочь устроили пьянку, но перессорились и изрезали друг друга ножами.

— 18-летняя девушка схватила со стола нож и нанесла проникающее ранение брюшной полости своей 39-летней матери, — сообщила о случившемся пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Мать, которая, к слову, имеет за плечами судимость, в долгу не осталась. Женщина нанесла аналогичное ножевое ранение родной дочери. Мать и дочь были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что два человека госпитализированы и ещё двое задержаны после ссоры с поножовщиной в Москве.