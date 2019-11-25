Заммэра Славянска выкинули из клуба за требование выключить песни Газманова

Чиновнику не понравилось, что в местном клубе посетители слушали песни "Москва, звонят колокола" и "Офицеры".

На Украине заместитель мэра города Славянска Андрей Рубан обратился в полицию с требованием привлечь к ответственности сотрудников местного клуба, где слушали песни российского певца Олега Газманова, а на требование немедленно их выключить выволокли чиновника из заведения. Историю он рассказал на своей странице в "Фейсбуке".

Рубан пояснил, что пришёл отдыхать в клуб с супругой. Но отдых был испорчен, как только заиграла песня Газманова "Москва, звонят колокола". Он потребовал у руководства выключить "пророссийскую" композицию. Просьба на некоторое время была удовлетворена, но вскоре зазвучала другая популярная песня российского артиста — "Офицеры".

— На моё повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и её армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах у моей супруги, — написал Рубан.

Чиновник пожаловался подписчикам, что и прибывшие на вызов полицейские не стали задерживать охранников заведения и даже не составили никаких протоколов о правонарушении.

Как сообщал Лайф, песни Олега Газманова и ранее становились причиной конфликтов и уголовных разбирательств на Украине. Например, в отношении курсантов Национальной академии Национальной гвардии Украины в Харькове начали расследование после того, как молодые люди станцевали под ту же песню "Офицеры". Сам же российский певец Олег Газманов на Украине внесён в список деятелей культуры, действия которых якобы угрожают национальной безопасности Украины.