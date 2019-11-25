Слушают "Руки вверх", любят розы. Российские школьники рассказали о своих мамах

Согласно результатам исследования, самая распространённая профессия российских мам — педагог.

Общественная организация "Российское движение школьников" провела опрос среди школьников по всей стране об их мамах. Участие в исследовании приняли 3543 школьника из разных регионов. Самым активным оказался Дальневосточный федеральный округ — 791 участник.

По результатам анкетирования выяснилось, что самая распространённая профессия российских мам — педагог. Самыми популярными именами оказались Елена, Наталья и Ирина. Современные мамы любят чай, вязать и готовить. Общаться в Интернете мамы предпочитают в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и TikTok.

Исследователи также выяснили, что 10% матерей предпочитают музыку группы "Руки вверх", а 5% — Стаса Михайлова. 30% школьников ответили, что их мамы предпочитают розы другим цветам.

Этот опрос стал лишь частью масштабной акции "Портрет мамы", которая посвящена Дню матери. Из результатов опроса будет составлен большой портрет мамы. Также в рамках акции РДШ предлагает делать фотографии и размещать их в социальных сетях "ВКонтакте" и "Instagram" под хештегами #РДШ, #ОпросПроМам и #ДеньМатери.

Ранее в Москве полицейские поздравили молодых мам с помощью подъёмников и духового оркестра.