В Подмосковье нашли младенца в кустах

Младенца обнаружили возле одного из домов в подмосковном посёлке Дружба. Новорождённая девочка лежала в кустах и могла остаться незамеченной, если бы не плакала громко. Шокированные местные жители обратились в полицию, родителей ребёнка ищут и через соцсети.
— Обнаружена новорождённая девочка славянской внешности, на вид которой один-полтора месяца. Ребёнок незамедлительно госпитализирован в городскую больницу в удовлетворительном состоянии, — уточнили в ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошёл 24 ноября вечером. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и пытается разыскать мать ребёнка.
Аналогичный случай произошёл в начале сентября в Татарстане. Мать бросила новорождённого ребёнка в полиэтиленовом пакете около местного магазина. Женщину разыскали и задержали.
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