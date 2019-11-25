В Подмосковье нашли младенца в кустах

Малышка была завёрнута в розовое одеяло, на вид ей около одного-полутора месяцев. Сейчас девочка находится в больнице.

Младенца обнаружили возле одного из домов в подмосковном посёлке Дружба. Новорождённая девочка лежала в кустах и могла остаться незамеченной, если бы не плакала громко. Шокированные местные жители обратились в полицию, родителей ребёнка ищут и через соцсети.

— Обнаружена новорождённая девочка славянской внешности, на вид которой один-полтора месяца. Ребёнок незамедлительно госпитализирован в городскую больницу в удовлетворительном состоянии, — уточнили в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошёл 24 ноября вечером. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и пытается разыскать мать ребёнка.

Аналогичный случай произошёл в начале сентября в Татарстане. Мать бросила новорождённого ребёнка в полиэтиленовом пакете около местного магазина. Женщину разыскали и задержали.