Почему бизнесу важно быть зелёным

Комитет по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров обсудил современные подходы к обращению с отходами, а также возможность концепции Zero Waste для бизнеса.

За последние десять лет мировой ВВП увеличился на треть, мировое производство также растёт: за последние 40 лет ежегодный мировой объём выпуска полимеров увеличился восьмикратно, производство базовых материалов (металлы, стекло, бетон) также выросло в два-четыре раза. Вместе с ростом объёмов производства растёт и количество отходов, что ставит проблему их переработки и утилизации на новый уровень, отметила сопредседатель комитета, директор по общественным связям РУСАЛа Ольга Санарова.

Один из распространённых в современном мире подходов к обращению с отходами называется Zero Waste — дословно "ноль отходов" или "ноль потерь". Это концепция, основной идеей которой является сокращение количества производимого мусора путём использования многоразовых предметов и вещей. Цель состоит в том, чтобы мусор не попадал на свалку или на мусоросжигательный завод.

Zero Waste — это моральная, экономическая, эффективная и глобальная цель, направленная на изменение образа жизни людей и создание стойких природных циклов, где все избыточные материалы могут стать ресурсами, а не мусором.

Многие ведущие российские компании активно внедряют эту концепцию. Члены Ассоциации менеджеров, а также представители бизнеса обсудили на заседании комитета существующие способы регулирования сферы отходов, а также лучшие корпоративные практики по переработке отходов и снижению ресурсоёмкости производства.

Так председатель комитета по КСО Ассоциации менеджеров, вице-президент по корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина отметила, что пока перерабатывается в лучшем случае 10% всех отходов, а 90% сжигается или заворачивается на свалках. И здесь, по её мнению, есть проблема не с желанием производителей, а с отсутствием необходимой инфраструктуры для переработки.

— И это ужасно. Поэтому цикл должен быть замкнутым. Пока в России нет жизнеспособных альтернативных упаковочных решений. Все говорят, что пластик плохо, но это не совсем так. Он достаточно выгоден для многих видов потребительской продукции. Например, бытовая химия. Он хорош, если его собирать отдельно, но пока, к сожалению, этого не происходит. Когда мы говорим о рециклинге, мы чётко понимаем, что нам нужны такие технологии, которые действительно рециклят. То есть чтобы из предыдущей бутылки получилась новая. Сегодня в России качественного вторичного сырья на всех не хватает, — отмечает Бахтина.

По мнению представителя Baker McKenzie CIS Романа Ишмухаметова, есть проблемы в реализации подхода Zero Waste, связанные с законодательством.

— Реформа проходит через целую череду проблем. Осенью этого года возобновился диалог по совершенствованию системы расширенной ответственности производителей. Когда мы говорим про Zero Waste, таких прямых вещей в законодательстве у нас не прописано. Некоторые изменения вступили в силу в 2018 году. Расширенная ответственность производителя — по сути это обязательство производителей и импортёра товаров и упаковки обеспечить её утилизацию в соответствии с определёнными нормативами, — заявил Роман Ишмухаметов.

Однако нормативная база в отношении переработки отходов только начинает формироваться. Ишмухаметов отмечает, что уже есть указания президента по нацпроекту "Экология", есть инициативы при ЦБ, как развивать эту систему.

Кроме того, заметны усилия и бизнеса: одним из первых в России начал внедрять стандарты Zero Waste на производствах РУСАЛ.

— Алюминий — это материал, который находится в обороте постоянно. Не секрет, как любая металлургическая промышленность, в качестве сырья мы используем глинозём, при производстве которого остаётся пласт отходов. Важно отметить, что успешная компания — та, которая производит продукцию с наименьшими издержками. Одним из стратегических направлений нашей экологической политики является максимальное увеличение отходов в производстве, вторичное использование и реализация попутно образующихся материалов на рынке, — рассказывает начальник отдела экологического нормирования и контроля РУСАЛа Андрей Берняцкий.

По его словам, сегодня затраты по подготовке отходов превышают стоимость природных ресурсов. Берняцкий считает, что вопрос об извлечении полезных продуктов из отходов не решён законодательно. Также не урегулирован в стране вопрос по вторичным ресурсам.

Директор по корпоративным коммуникациям X5 Retail Group Елена Коннова отметила сдвиги в экоповедении россиян.

— На вопрос "стали бы вы покупать более экологическую продукцию или более экологическую упаковку?" порядка 50% говорит: "Да". У многих ретейлеров начинает развиваться многоразовая тема. То есть использование многоразового пакета, — отмечает она.

При этом, по её словам, практически всё, что стоит сегодня на полках супермаркетов, делается из неперерабатываемых материалов. И здесь виноваты не ретейлеры, а законодательство.

По словам представителя компании СИБУР Антона Сотнезова, производители упаковки вместе с коллегами из химической промышленности работают над тем, чтобы продукция вторичного оборота была не хуже первичного качества.

— Сейчас мировая нефтехимия смотрит в этом направлении, потому что достичь тех целей, которые обозначены и в европейской пластиковой стратегии, — их невозможно достичь путём только механической переработки. В России объём вовлечения в механическую переработку ниже, чем в мире. При этом если рассматривать механическую переработку, то мы не хуже по технологиям, — отмечает Сотнезов. — И мы здесь как крупнейший игрок на рынке России и СНГ видим для себя большие перспективы и проводим большую работу также совместно с международными партнёрами в исследовании и адаптации технологий, включения их в замкнутый цикл. Уже планируем, что к 2021 году мы запускаем в Башкирии линию по увеличению вторичного ПЭТ-флексовского оборота. Чтобы перейти к экономике замкнутого цикла, нам нужна тесная кооперация всех участников.