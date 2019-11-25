Врачи отпустили домой всех отравившихся газом под Нижним Новгородом

Врачи осмотрели и отпустили домой всех отравившихся в школе нижегородского села Вад — это 44 ребёнка и один взрослый. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— Всех пострадавших после обследования и оказания медпомощи в приёмном покое Вадской центральной районной больницы отпустили домой, — отметили в министерстве.

Напомним, в нижегородском селе Вад 45 человек попали в больницу с признаками отравления газом. Рядом со школой, откуда госпитализировали людей, находится газораспределительная станция, по предварительным данным, работы на ГРС и стали причиной отравления. После случившегося занятия в школе приостановили, детей отпустили по домам. СКР проводит доследственную проверку.