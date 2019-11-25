Названы профессии, в которых самая сильная конкуренция

Согласно результатам исследований, больше всего "биться за место под солнцем" приходится людям творческих специальностей.

Музыканты и актёры вынуждены проявлять больше всего усилий среди представителей разных профессий, чтобы оставаться конкурентными на рынке труда. Такие данные привели специалисты Академии труда и социальных отношений в интервью RT.

Уточняется, что с аналогичными проблемами сталкиваются и другие представители творческих специальностей — архитекторы, дизайнеры, работники сферы связей с общественностью и другие. Как объяснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, сложности с поиском работы у представителей творческих профессий является "традиционной ситуацией".

— Есть большая проблема для трудоустройства специалистов, которые заканчивают творческие мастерские, например, актёрские мастерские... Потому что количество рабочих мест ограниченно, оно просто не растёт, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много, — рассказал эксперт.

Также специалисты отметили, что с высоким уровнем конкуренции на рынке труда вынуждены сталкиваться специалисты сфер юриспруденции, маркетинга, экономики и финансов.

Ранее Лайф сообщал, что эксперты составили список профессий, находящихся под угрозой исчезновения.