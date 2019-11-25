Врачи предупредили, что Ассанж может умереть в тюрьме

Согласно оценке медиков, журналист испытывает физические и психические расстройства и нуждается в срочной помощи.

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа необходимо немедленно госпитализировать, иначе он может умереть в тюрьме. Об этом говорится в адресованном министру внутренних дел Великобритании Прити Пател письме, которое подписало более 60 врачей.

— У нас есть серьёзные опасения по поводу физической способности Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года. И самое главное, по нашему мнению, заключается в том, что господин Ассанж нуждается в срочной экспертной медицинской оценке как его физического, так и психического состояния здоровья, — говорится в распространённом WikiLeaks документе.

В письме говорится, что находящийся в тюрьме Белмарш журналист испытывает физические и психические расстройства, включая депрессию. Врачи призывают немедленно перевести Ассанжа в специальную клинику для обследования и лечения.

— Если такой срочной оценки и лечения проведено не будет, то у нас есть реальные опасения полагать, что Ассанж может умереть в тюрьме, — заключили медики.

Как ранее писал Лайф, 11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы за публикацию секретных документов Госдепартамента. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. В конце мая основатель WikiLeaks был переведён в больничное крыло тюрьмы. Позже стало известно, что он последние полтора года жил на обезболивающих препаратах.