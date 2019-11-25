В Новосибирске 12-летний мальчик задохнулся и умер в кафе

Очевидцы рассказывают, что не могли дозвониться в скорую помощь несколько минут.

Сегодня в Новосибирске в кафе по улице Челюскинцев умер 12-летний мальчик. Он внезапно перестал дышать. Приехавшие на вызов врачи не смогли помочь ребёнку, сообщает портал "Новосибирск онлайн". Очевидец рассказал, что не мог дозвониться в скорую помощь больше семи минут. Когда оператор ответил, мальчик не дышал уже более десяти минут.

— Надел перчатку, залез парню в рот. Она [оператор] руководила — я делал. Пытались вытащить что-то. Потом уже через 18 минут подъехала скорая, — рассказывает собеседник издания.

По его словам, врачи пытались реанимировать ребёнка в карете скорой помощи больше часа, но безрезультатно. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, от чего умер мальчик.

— К тому, как работала бригада, оператор, — только восхищение и уважение. А тот факт, что в XXI веке мы не можем дозвониться в скорую так долго, когда счёт идёт на минуты, секунды, — это, конечно, неправильно, — добавил очевидец.

Позже в скорой помощи объяснили, почему мужчина так долго не мог дозвониться. По их словам, в момент трагедии с этого адреса поступало большое количество звонков, что могло послужить причиной долгого ожидания ответа.

— В этот период одновременно много звонков поступало, в том числе с этого адреса. От этого человека был один звонок через 112, второй звонок — он разговаривал с врачом, которая давала советы, как можно облегчить участь молодого человека, — рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.

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